شاهد بالفيديو: شاب سوداني يقلد الفنان صلاح بن البادية ويحظى بإعجاب رواد مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سوداني قام بتقليد الفنان الراحل صلاح ابن البادية بطريقة نالت إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدي عدد من الناشطين إعجابهم بصوت الشاب الذي أجاد أداء الأغنية وكأنه صلاح بن البادية ،مما جعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشككون في صوته جيث قالوا ربما يعتبر دبلجة .فيما علق آخرون بأن صوته جميل ويجب أن يستقله في تلاوة القرآن الكريم مبتعداً عن الآغاني التي أصبحت تملأ الساحة الأن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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