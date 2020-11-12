رئيس تسييرية المخابز: قطعة الخبز بـ(5) جنيهات.. وعلي الطلاق ما في قوة بتدخل مخابزنا

حرض رئيس لجنة تسييرية أصحاب المخابز السابق عبدالرؤوف طالب الله أصحاب المخابز بعدم استلام الدقيق المدعوم والغاز ابتداءً من اليوم الخميس.

وحذر طالب الله الحكومة من استخدام القوة في دخول المخابز دون إذن منها.

وقال”علي بالطلاق مافي قوة تجي تدخل اي مخبز تفتشنا ولا تقبض علينا . وتمسك أصحاب المخابز أثناء وقفة احتجاجية أمس أمام مقر اتحاد أصحاب العمل بالتسعيرة الجديدة”5″ جنيهات للقطعة،وجددوا رفضهم اي اتجاه لابقاء سعر القطعة في (2) جنيه .

وهتفوا بسقوط لجنة التسيير الحالية والتي قالوا إنها لا تمثلهم ،واتهموها بأنها أساس الأزمة والمشكلة بشأن تسعير الخبز دون مراعاة للتكلفة التي قاموا باقتراحها.

واتهم طالب الله الحكومة بحسب صحيفة السوداني، بصنع “لصوص”، جازماً بعدم بيع خبز زنة 80 جراما بأقل من 5جنيهات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)