أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، تسليم قادة عملية السلام قائمة مرشحيهم للمناصب الحكومية، فيما كشف عن اجتماع يعقد اليوم (الخميس)، لمناقشة ترتيبات استقبال قادة العملية السلمية لدى وصولهم الخرطوم، الأحد المقبل. وقال التعايشي بحسب صحيفة الحداثة، إن حل الحكومة الحالية وتشكيل الحكومة القادمة يرتبط بوصول قادة العملية السلمية للبلاد. وقطع عضو مجلس السيادة بانتهاء المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة، بينما رهن إعلانها بوصول شركاء السلام للخرطوم، وأضاف: “لا أعتقد أن الشعب السوداني سينتظر تكوين الحكومة الانتقالية لمدة أطول من ذلك”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر قادة العملية السلمية يسلمون قائمة مرشحيهم للمناصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.