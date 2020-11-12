الهلال يصل القاهرة ويبدأ معسكراً إعدادياً وينتطر الدوليين

قرر الهلال إبعاد كلٍّ من لاعب الفريق صلاح عادل، ونائب مدير الكرة الفاضل حسين عن بعثة الفريق التي وصلت إلى العاصمة المصرية القاهرة عصر أمس، حيث تأتي الخطوة على خلفية قرار الأطباء المختصين بإعادة الفحوصات الطبية والتأكّد من نتيجة فحص وباء ”كورونا”.

وغادرت البعثة الهلالية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وذلك لاستكمال معسكره التحضيري للموسم الجديد، وأسندت لجنة تطبيع نادي الهلال، رئاسة البعثة إلى مدير الكرة، عبد المهيمن الأمين، وبلغ حجم البعثة 42 فرداً، بينهم المحترفون الجدد، المهاجم الكونغولي بونوجونجا، ولاعب الوسط الزيمبابوي جيسي، بجانب المدير الفني الجديد الصربي زوران مانلوفيتش.

وقال نائب رئيس الهلال، والمدير الرياضي للنادي، الطاهر يونس بحسب صحيفة الصيحة، إن لاعبي الهلال بالمنتخب الوطني، سينضمون لبعثة الفريق في القاهرة، عقب فراغهم من خوض مباراتي غانا في تصفيات أمم أفريقيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)