هلال الأبيض يسلم كشفه الإفريقى ويستعد بقوة للكونفيدرالية

رفع نادي الهلال الأبيض كشفه الأفريقي، وذلك بعد الانتهاء من عمليتي الإحلال والإبدال التي تمت مؤخراً، وأنهى الفريق المعروف بالتبلدي وأزرق شيكان عمله بالنسبة للتسجيلات.

وتقدم مجلس إدارة الفريق بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل في زمن قياسي بدءاً بالأستاذ طارق عطا صالح نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بالأبيض والمهندس أحمد عبد الله المدير التنفيذي ومسؤول السيستم ودائرة الكرة ممثلة في الكابتن هشام النضر، كذلك غرفة التسجيلات التي ظلت مرابطة ومجتهدة حتى تحقق ذلك.

ويشكر المجلس ناجي جابر نائب الرئيس ومكي النور رئيس لجنة الاسناد وأحمد عبد الله عضو المجلس والجهاز الفني وأبناء عروس الرمال بالخرطوم الذين لم يبخلوا بوقتهم ووقفتهم خلف الفريق، وحدد الفريق بحسب صحيفة الصيحة، تجمع اللاعبين يوم السبت المقبل لانطلاقة إعداد الفريق للبطولتين القومية والقارية بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)