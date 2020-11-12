شاهد بالفيديو: مطربة سودانية تشعل مواقع التواصل (الصوت ندى القلعة واللبس النور الجيلاني والحركات صلاح ولي )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربة سودانية في أحدى الحفلات وتقدم فاصل من الرقص الإستعراضي بطريقة أشعلت بها مواقع التواصل الاجتماعي . وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365) فقد أبدى عدد من الناشطين إستغرابهم ودهشتهم من الطريقة التي تستخدمها المطربة في تقديم أغنياتها حيث وصفوها بقولهم (الصوت ندي القلعة واللبس النور الجيلاني والحركات صلاح ولي ) .بينما قال البعض الآخر إن كل فنان له أسلوبه وطريقته في توصيل أغنياته للجمهور وأن تلك الحركات التي تقدمها تكون نتيجة للانفعال مع الايقاع ليس الا. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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