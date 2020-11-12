مزارعو الجزيرة :خفض الرسوم الإدارية والري خطوة موفقة

أشاد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل بقرار محافظ مشروع الجزيرة بتخفيضه لرسوم الري والإدارة البالغة 1450 جنيها إلى 950 جنيهاً للفدان وإبقائه رسوم مياه الري بواقع 500 جنيه للفدان لتصبح جملة رسوم خدمات الإدارة والري لكل المحاصيل على مستوى الفدان 1450 جنيهاً بدلاً عن 1940 جنيه للفدان , مؤكدين تخفيف القرار للضغط على المزارعين خاصة وأن الرسوم الحالية غير منطقية ولا مبررة قياساً بمستوى التضخم .

ووصف عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع سفيان الباشا قرار تخفيض الرسوم بالجيد , وقال، يجب أن نشيد بهذا القرار كمزارعين وهو تخفيف الضغط على المزارعين من خلال تخفيض قيمة الرسوم والتي أقرها ذات المجلس واعتبر ذلك إنجازاً كبيراً لمزارعي المشروع.

ووصف عضو تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل المزارع احمد بابكر قرار مجلس الإدارة الرسوم الحالية غير مبررة قياساً بتطلعاتنا بتحسين شروط الخدمة وبيئة العمل للعاملين بالصورة التي تمكنهم من الأداء المطلوب ، معرباً عن أمله في أن يتسبب خفض هذه الرسوم في تحسين الأداء .

أشاد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل مصطفى الطريفي باستجابة محافظ مشروع الجزيرة بتخفيض الرسوم , وقال بحسب صحيفة السوداني، إن هذا القرار جاء في وقته , مؤكداً على أن الرسوم الإدارية معقولة في ظل التضخم الحالي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)