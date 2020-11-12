ذهب أفشلت إدارة جمارك مطار الخرطوم أمس عبر وردية (الصديق – مغادرة)، محاولة تهريب سبيكة ذهب تزن 112 جراماً مخبأة داخل مناطق حساسة لأحد الركاب. وأسفرت عمليات المراقبة للصالات عن ضبط عملات أجنبية مخبأة داخل ملابس راكب حاول تهريب العملات إلى خارج البلاد. وأفاد العميد الفاتح حسن دهب مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بحسب صحيفة المواكب، بأن وردية (الصديق – مغادرة) قامت بضبط مبلغ 280000 ريال سعودي (مئتان وثمانون ألف ريال سعودي) مخبأة داخل ملابس أحد الركاب، محاولاً تهريب العملات إلى خارج البلاد، إلا أن منسوبي الجمارك بالمرصاد لكافة المحاولات التهريبية والحفاظ على اقتصاد البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر جمارك مطار الخرطوم تضبط ذهباً وعملات أجنبية بحوزة رجل مخبأ بمناطق حساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.