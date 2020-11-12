تأكيدات بزيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم الأحد

أكد الأمين العام للجمعية السودانية الاسرائيلية والقيادي بالهيئة الشعبية للسلام مع اسرائيل أيوب محمد عباس لمصادر، زيارة الوفد الاسرائيلي للخرطوم الأحد القادم ، وكشف عن أنه يضم خبراء في مجالات الزراعة والطاقة والمعادن والسياحة والآثار، وأن الوفد استكشافي والغرض من زيارته تدشين التطبيع عملياً ، وأضاف: سيلتقي الوفد بمسؤولين من الجهات ذات الصلة في الحكومة.

وقال أيوب : “هناك وفد سوداني أيضاً في طريقه لاسرائيل في غضون الأيام القادمة ويقوده أبوالقاسم برطم رئيس الهيئة الشعبية السودانية للسلام مع اسرائيل ، وكشف عن سبب تأخر زيارة الوفد السوداني إلى تل أبيب يعود لعدم موافقة السلطات الاسرائيلية على العدد المحدد للمشاركة في الزيارة وتشديدها على أن لا يزيد عن 20 شخصاً ، ورأى عباس أن التحولات التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الانتخابات الأخيرة لن يؤثر في مسار التطبيع السوداني الاسرائيلي فقد وصل حد التعاون بين البلدين عبور طيران العال الاسرائيلي الاجواء السودانية بعلم السلطات، وزاد بحسب صحيفة الجريدة: جون بايدن صديق كبير لاسرائيل كما أشار رئيس مجلس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)