وقفة احتجاجية للجنة تسيير نقابة عمال التربية والتعليم

كشفت لجنة تسيير نقابة عمال التربية والتعليم عن عزمها تسليم رئيس مجلس الوزراء مذكرة تحوي مطالبهم اليوم وتنفيذ وقفة احتجاجية، وعقد مؤتمر صحفي لتوضيح مطالب العاملين بالتعليم. وأمهلت الحكومة حتى الثلاثاء المقبل للرد على المذكرة .

وأكدت تمسكها بكل الحقوق، وقالت: طال صبرنا مما يستوجب اللجوء إلى أشكال التصعيد الأخرى، وقالت في تعميم صحفي أمس: تابعت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التربية والتعليم تطبيق موجهات الهيكل الراتبي الموحد الصادر في أبريل 2020، وما صاحبه من تملص وزارة المالية من الإيفاء بمستحقاته المتمثلة في تعديل البديل النقدي وبدل اللبس على ضوء تعديل الراتب الأساسي وصرف فرق أبريل. وصرف متبقي منحة عيد الأضحى و إزالة تشوه طبيعة العمل.

وأردفت بحسب صحيفة الجريدة: طرقنا كل الأبواب لهذه الحقوق العادلة دون وجود استجابة، علاوة على أهمية مجانية القبول والدراسة لتلاميذ الصف الأول ومجانية وجبة الإفطار لتلاميذ مرحلة الأساس وإجازة قانون النقابات والذي يمثل حجر الزاوية في خدمة حقوق العاملين بالتعليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)