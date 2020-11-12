مناع: زين تمثل الدولة العميقة وأمثُل كمواطن

جدد عضو لجنة ازالة التمكين صلاح مناع دعوته لمقاطعة كل الشركات الاجنبية، واتهم شركة زين للاتصالات بأنها تعمل في سحب مدخرات البلاد من العملة الصعبة من حصائل الصادر وتهريبها للخارج والتي تم شراءها بصورة وصفها بالملتوية، وقطع بأن شركة زين تمثل الدولة العميقة لجهة أن الفاتح عروة يجلس على رأسها يمثل أس الفساد.

وأكد مناع في تصريحات صحفية عقب جلسة المحكمة الخاصة بالبلاغ الذي دونته ضده شركة زين الفيصل هو المحكمة ولا كبير على القانون ، وأوضح انه يمثل أمام المحكمة كمواطن وليس كممثل للجنة التمكين وأكد بحسب صحيفة الجريدة، التزامه بحضور الجلسات حتى يظهر الحق للناس، وأضاف: الثورة مستمرة وهناك تعويق لها ومنعت المحكمة الصحفيين من حضور الجلسة.

ويواجه مناع بلاغات إشانة السمعة على خلفية تسجيلاته الصوتية التي بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتهم فيها شركة زين بالمساهمة في تدمير الاقتصاد لأنها تقوم بتصدير السمسم وتهريب الدولار والحصول على إعفاءات من الضرائب وعدم سداد رخصة التشغيل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)