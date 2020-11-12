عمليات بحث واسعة عن “علي كرتي”

القيادي بالمؤتمر الوطني، “علي كرتي” الذي شغل منصب وزير الخارجية في النظام المباد، صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل النيابة، إلا أن الجهود المكثفة من قبل السلطات لم تفلح في القبض عليه.

وظهوره الأخير عبر مقطع فيديو مهاجماً فيه الحكومة، بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الوقود، الذي يشكل عبئاً على المواطن، جعل الأجهزة المختصة تجري عمليات بحث واسعة للقبض عليه.

الجدير بالذكر بحسب صحيفة الدار، أن علي كرتي ظل مختفياً عن الأنظار منذ سقوط الانقاذ وترددت بعض المعلومات بأنه ربما يكون قد وصل إلى تركيا خلال الأيام الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)