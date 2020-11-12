مصدر طبي يكشف عن إرسال عينات فحص الكورونا خارج مركز يونيفرسال للعزل

رسم عدد من الأطباء صورة قاتمة لوضع مراكز عزل وباء كورونا بالخرطوم والولايات ، وكشف مصدر طبي بمركز العزل بمستشفى يونيفرسال عن توقف معمل فحص عينات كورونا بمركز يونفيرسال، واستنكر إرسال عينة المشتبه بإصابته بالوباء مع مرافقه لعمل الفحوصات خارج مركز العزل لمستشفى آخر مما يعرضه لخطر الإصابة بالوباء، وحذر من استمرار استخدام تلك الطريقة حتى لا تؤدي إلى تفشي الكورونا بالخرطوم، واشتكى من عدم توفير سكن للأطباء مما يشكل خطورة على أسرهم والمواطنين لاضطرارهم للعودة إلى منازلهم .

وانتقد المصدر الطبي بمركز يونيفرسال الذي فضل حجب اسمه لمصادر، عدم توفير وزارة الصحة المعينات للأطباء من سكن وترحيل ووجبات، وأوضح أن المشكلات التي يعاني منها الكادر الطبي ومريض كورونا بالمركز تتلخص في الانقطاع المتكرر للكهرباء وعدم توفر الاوكسجين والمياه، وقال: لم يتم صرف الحوافز للأطباء والعاملين في مركز العزل، بجانب عدم توفر الأدوية بالصورة الكافية.

وأرجع توقف معمل فحص الكورونا بالمركز لرفض إدارة المستشفى تشغيله بسبب أن أجهزته حديثة تم استجلابها من الخارج وطالبت الحكومة بدفع 400 ألف يورو لتشغيله.

وأوضح مصدر طبي بمركز العزل بمستشفى الخرطوم أن تكلفة فحص الكورونا بالمستشفيات الحكومية “معمل استاك ومعمل الشهيد المعز”، بلغت ٤.٠٠٠ الف جنيه للسودانيين، أما المستشفيات الخاصة ارتفعت من 15 الف الى 20 ألف جنيه، وفي معمل الشهيد للمسافرين بلغت ٦.٥٠٠جنيه، وشكك في تقرير وزارة الصحة ولجنة الطوارئ اليومي الذي يتم فيه إعلان موقف الكورونا بالبلاد، وقطع بأن تلك الأعداد تأتي من المراكز الحكومية فقط ، ونوه الى أن هناك حالات بالمركز خاصة لا يتم حصرها، ونوه إلى أن معظم المسافرين يقومون بإجراءات الفحص في القطاع الخاص.

في السياق كشف الطبيب العمومي بمركز عزل الأكاديمية ببورتسودان بولاية البحر الأحمر محمد خير محمد عن نقص في الكادر الطبي بمركز العزل، وأبان أن المركز تم تجهيزه بواسطة منظمة حماية الطفولة بالتعاون مع الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بالولاية، وأعلن عن وجود حالة إصابة واحدة بالكورونا، واشتكى من عدم توفر الوقود للمولدات بالمركز، وعدم توفر الاكسجين واستمرار قطوعات الكهرباء، وأردف بحسب صحيفة الجريدة: تقدمنا بشكوى إلى إدارة الطب العلاجي لحل تلك المشاكل، ولفت إلى أن الإمدادات تقوم بفحص وعلاج كورونا مجاناً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)