أسر الشهداء: لجان التحقيق فاشلة والحكومة متواطئة

كشف الأمين العام لمنظمة أسر شهداء ديسمبر2018 كشة عن رفضهم لمبدأ المحاصصة في المجلس التشريعي في اجتماعهم مع لجان المقاومة.

وجدد تمسكهم بالقصاص واتهم الحكومة بالتواطؤ في ملف الشهداء والسعي لافلات المجرمين من العقاب من خلال تكليف لجان التحقيق التي وصفها بالفاشلة، وقال كشة: نحن لا نبحث عن مقاعد أو مناصب.

وأعلن عن تدشين كتل ثورية اليوم بمقر منظمة أسر شهداء ديسمبر 2018 ميثاق لتحقيق شعارات ومهام الثورة ويرفض مبدأ المحاصصة.

وأرجع خلافاتهم مع الحكومة الانتقالية لعدم التزامها ببنود ميثاق قوى الحرية والتغيير وسعيها لتغيير الحاضنة السياسية بمحور جديد أغلبه من الحركات المسلحة، وشدد بحسب صحيفة الجريدة، على أن السلام لا يبنى بالمحاصصات وإنما بالسلام المجتمعي.

وكشف عن قبول بعض من وصفهم بالمتسلقين بمقعد أو مقعدين في المجلس التشريعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)