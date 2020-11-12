لجنة المفصولين: العدد المتبقي من الملفات أصبح محدوداً

عقدت لجنة النظر في قضايا المفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية القومية اجتماعها رقم (43) أمس، برئاسة الأستاذة هانم برهان مستشار وزير العمل والتنمية الإجتماعية

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم اللجنة رشيد سعيد يعقوب أن اللجنة نظرت في ملفات المفصولين من الخدمة المدنية حيث نظرت في ملحق لديوان الضرائب حيث تسلمت اللجنة 17 استمارة وقررت إعادة 2 من المفصولين وتحسين معاش 4 واستبعاد عشرة ملفات لعدم الاختصاص بجانب ترفيع الدرجة الوظيفية لمفصول واحد.

وأوضح الأستاذ الرشيد أن اللجنة نظرت في ملف ملحق مؤسسة النيل الأبيض الزراعية حيث تسلمت اللجنة 226استمارة وقررت إعادة 2من المفصولين وتحسين معاش 224 مفصول وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام أن اللجنة نظرت في ملف مؤسسة التنمية الصناعية حيث تسلمت 4استمارات وقررت تحسين معاش 4 كما نظرت اللجنة في طلبات المتقدمين من مفصولي مدبغة النيل الأبيض الملحق حيث تسلمت 12 استمارة وقررت إعادة 2 الي العمل وتحسين معاش ١٠ كما نظرت اللجنة في ملف المتقدمين من شركة سوداتل تسلمت اللجنة 24 إستمارة وقررت عودة 20 عودة الي العمل وتحسين معاش ٣ بينما رأت انها غير مختصة تجاه متقدم واحد كما نظرت اللجنة أيضاً في ملف ملحق مشروع الجزيرة تسلمت اللجنة 48 استمارة وقررت عودة 20 إلى العمل وتحسين معاش ٢١ واستكمال البيانات الخاصة بمفصول واحد.، كما نظرت اللجنة في ملف الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول تسلمت اللجنة 8 استمارات وقررت بحسب موقع وزارة الثقافة والاعلام، عودة متقدم 1 إلى العمل وتحسين معاش٤ وعدم الاختصاص تجاه ٣ وأوضح أستاذ الرشيد أن اللجنة ناقشت الحالات الخاصة وعددها 20 استمارة قررت إعادة 9 من الحالات الخاصة إلى العمل وتحسين معاش 7 من المتقدمين واستبعدت 4 ملفات لعدم الاختصاص وأوضح الناطق الرسمي أن المتبقي من الملفات لدى اللجنة أصبح محدوداً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)