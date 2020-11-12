القيادي الإسلامي (الحاج عطا المنان) يحصل على درجة الدكتوراه من داخل سجن كوبر

في أجواء احتفائية، ووسط فرحة أسرته ومعارفه، حصل أمس الأربعاء، القيادي الاسلامي البارز المهندس الحاج عطا المنان إدريس، على درجة الدكتوراه من خلف القضبان في التقنية المصرفية من جامعة الخرطوم.

وكرَّس”الحاج” جهده ووقته طوال فترة اعتقاله في سجن كوبر، متغلباً على كل الصعاب التي واجهته للدراسة وتحضير رسالته التي سجل لها في العام 2018 بعنوان (أثر التطور التقني في الإدارة المصرفية) والتي اجيزت بدرجة ممتاز.

وشهدت أسرته بحسب صحيفة السوداني، جلسة المناقشة مشاركة له فرحة النجاح، ووزعت اطايب المأكولات والمشروبات مبتهجة بهذا الانجاز.

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كما توجه “الحاج” بالشكر الجزيل إلى النيابة العامة، التي سمحت له بحضور المناقشة، التي أشرف عليها البروفيسور حسن عباس، وناقشها كل من د. فكري الكباشي مناقش خارجي، ودكتور محمد مصطفى أبو حجل مناقش داخلي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)