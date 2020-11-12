  أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020م    

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية

صحيفة السوداني:

-الخرطوم تُخصِّص مخابز للمدارس

السودان يوقع اتفاقًا عسكريًا ضخماً مع روسيا يشمل سفنًا بتجهيزات نووية

حكومة البحر الأحمر تبحث عن تفاصيل عقد البارجة التركية المولدّة للكهرباء

نائب عبد الواحد نور يصل جوبا بدعوة من سلفاكير

فوز عبدالقادر سالم برئاسة اتحاد المهن الموسيقية بالتزكية

المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعهّد بدعم مفوضية العدالة الانتقالية

صحيفة صوت الأمة:

الأمة القومي يتمسك بتجميد نشاطه في مجلس الحرية و التغيير

الحكومة: حل أزمة الوقود الأسبوع المقبل

النيابة العامة تعلن العثور على مقابر جماعية

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صحيفة الوطن:

العثور على مقبرة جماعية لمفقودي فض إعتصام القيادة

مصادر تكشف عن انسحاب جماعي من تحالف قوى الحرية والتغيير

الصحة تنفي الإتجاه للحظر.. والطاقة تبشر بانفراج في ” الجاز والغاز”

إنتقادات لاذعة للصحة الإتحادية بسبب التكدس امام مراكز فحص كورونا وبيئة معمل استاك

القوات المسلحة:

رئيس مجلس السيادة يلتقي المبعوث الرئيس الاريتري

كباشي :امن وسلامة المواطن وممنلكاته مسئولية حكومة السودان

عرمان: اتفاقية جوبا للسلام إنجاز تاريخي

لجنة التحقيق في المفقودين تعلن العثور علي مقابر جماعية

صحيفة أخبار اليوم:

لجنة التحقيق في المفقودين تعلن العثور على مقابر جماعية

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وزير الصناعة والتجارة يلغي القرار السابق ويسمح بتصدير الفول السوداني

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)