شاهد بالفيديو .. سكان حي العمارات بالخرطوم ينتفضون ضد (الجمبات) داخل الحي

انتفض سكان حي العمارات وسط العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم الأربعاء ضد محلات ترويج الشيشة وغيرها من المظاهر السالبة بما تُعرف بـ (الجمبات) والتي يديرها أجانب داخل الحي. وانطلقت وفق صحيفة السوداني مسيرة احتجاجيه غاضبة مساء الاربعاء من نادي العمارات صوب هذه المحلات، و أمرت أصحابها بالمغادرة فوراً بعد أن ضاقوا ذرعاً بهم، بما سببته لهم من إزعاج وصخب حتى الساعات الأولى من الفجر، جراء تجمع لاعداد من الشباب والعطالى حول فتيات أجنبيات يقمن بتقديم الشيشة والمشروبات على ايقاع الموسيقى الصاخبة. Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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