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الأربعاء 11 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أشاد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، بالدور المتعاظم الذي قامت به الأمم المتحدة في المساعدة في إنجاح عملية السلام في جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والجهود التي بذلت لبناء سلام مستدام.
وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن مانيس التقى المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، والمبعوث البريطاني للسودان ودولة جنوب السودان روبيرت فيرويذر، وبحث معهما السبل الكفيلة لتنفيذ اتفاقية السلام وتنفيذها على أرض الواقع.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الحكومة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، فضلًا عن التعاون بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي تحقيقًا للالتزام التام بالآجال المقررة لمغادرة بعثة "يوناميد" السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الحكومة تشيد بدور الأمم المتحدة في إنجاح عملية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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