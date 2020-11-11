عاجل.. الحكومة تشيد بدور الأمم المتحدة في إنجاح عملية السلام

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، بالدور المتعاظم الذي قامت به الأمم المتحدة في المساعدة في إنجاح عملية السلام في جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، والجهود التي بذلت لبناء سلام مستدام.



وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان مساء اليوم الأربعاء- أن مانيس التقى المبعوث الأمريكي إلى السودان دونالد بوث، والمبعوث البريطاني للسودان ودولة جنوب السودان روبيرت فيرويذر، وبحث معهما السبل الكفيلة لتنفيذ اتفاقية السلام وتنفيذها على أرض الواقع.

كما تطرق اللقاء إلى جهود الحكومة لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين بدارفور، فضلًا عن التعاون بين حكومة السودان والاتحاد الإفريقي تحقيقًا للالتزام التام بالآجال المقررة لمغادرة بعثة "يوناميد" السودان.