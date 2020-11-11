الصحة تعلن تسجيل (191) حالة إصابة جديدة بكورونا خلال ثلاثة أيام

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (191) حالة إصابة جديدة وذلك بحسب التقارير الوبائية التى اطلعت عليها أخبار الخليج 365 لأيام الاحد 8 والاثنين 9 والثلاثاء 10 نوفمبر 2020م وبذلك يرتفع إجمالي الحالات منذ بدء الجائحة إلى (14346) حالة متضمنة (1116) وفاة و (9525) حالة تعافي.

وفي يوم الاحد 8 نوفمبر تم تسجيل (50) حالة إصابة جاءت (39) منها بولاية الخرطوم، الجزيرة (11) وفي يوم الاثنين 9 نوفمبر 2020م تم تسجيل (96) حالة إصابة جديدة منها (61) حالة بولاية الخرطوم، الجزيرة (9)، سنار (2)، نهر النيل (1)، كسلا (1)، البحر الأحمر (21)، شمال كردفان (1) وفي يوم الثلاثاء 10 نوفمبر تم تسجيل (45) حالة إصابة جديدة منها (33) بولاية الخرطوم، الجزيرة (6)، النيل الأبيض (1)، سنار (1)، نهر النيل (1)، جنوب دارفور (1)، كسلا (1)، القضارف (1).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)