وزير التجارة يلغي قراره بإيقاف تصدير الفول السوداني

وزير التجارة والصناعة مدني عباس يلغي قراره القاضي بإيقاف تصدير الفول السوداني بكافة أنواعه ويسمح بتصدير النقاوة فقط وفق المواصفات والمقاييس السودانية بحسب الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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