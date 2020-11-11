مشروع تعاون سعودي سوداني في مجال مكافحة المخدرات

مجلس الوزراء السعودي يفوض وزير الداخلية الامير عبد العزيز بن سعود، للتباحث مع الجانب السوداني حول مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة والسودان، في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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