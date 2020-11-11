وزير المالية : (60%) من الممتلكات الحكومية خارج مظلة التأمين

اكدت الدكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الإقتصادي على اهمية إلغاء إحتكار تأمين ممتلكات الدولة لتوسيع قطاع التأمين لزيادة المشاركة بين شركات التأمين . وقالت خلال مخاطبتها الاربعاء بفندق السلام روتانا الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر صناعة التأمين في السودان الواقع والمستقبل (تحت رعاية وزير المالية والتخطيط الإقتصادي) الذى نظمه الجهاز القومي للرقابة على التأمين، قالت ان معظم المؤسسات الحكومية خارج قطاع التأمين . Advertisements وابانت الوزيرة وفق ( سونا) ان 60% من الممتلكات الحكومية خارج قطاع التأمين، مشيرة الى ان مساهمة قطاع التأمين لا تتجاوز الواحد بالمائة . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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