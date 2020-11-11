في أول لقاء علني.. مندوب السودان في الأمم المتحدة يلتقي بمسوول إسرائيلي رفيع

التقى مندوب السودان في الأمم المتحدة عمر صديق،“الأربعاء” بسفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد أردان وقال جلعاد في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ”تويتر وفق صحيفة السوداني”: أول لقاء تاريخي للوفد السوداني لدى الأمم المتحدة،

لقد التقيت الآن مع سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر صديق لترجمة السلام المتوقع بين بلدينا إلى عمل. وأضاف: اتفقنا على بدء وتعزيز مشاريع مشتركة في مجال المياه والزراعة وكفاحنا المشترك في كورونا. وأردف: أشعر بامتياز كبير لتمثيل إسرائيل خلال هذه الفترة.

الخرطوم : ( أخبار الخليج 365)