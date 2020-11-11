حمدوك يُؤكِّد على أهمية العودة للتفاوض السلمي بإثيوبيا

أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أهمية الأمن الإقليمي والعمل على إيقاف النزاع بجمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بأسرع ما يمكن والعودة للتفاوض السلمي وتجنب الحروب.

جاء ذلك لدى لقائه الاربعاء بمكتبه بمجلس الوزراء، كلاً من وزير الشؤون الخارجية الإريتري عثمان صالح، ومبعوث الرئيس الإريتري يماني قبراب، وذلك بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين.

ونقل الوفد خلال اللقاء، وفق صحيفة السوداني تحايا الرئيس الإريتري أسياس أفورقي لرئيس مجلس الوزراء وتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبُل تعزيز الأمن الإقليمي على ضوء النزاع في إقليم التقراي الإثيوبي، وتداعيات ذلك على أمن المنطقة. وأمّن اللقاء على أهمية وحدة الإقليم ونزع فتيل الصراع في دول المنطقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)