قطر تدعم مستشفي الكلى مدني بمعدات طبية

سلم العميد الركن عبد الله مهنا الملحق العسكري بسفارة دولة قطر بالخرطوم الاربعاء مستشفى الكلى بمدني 2 ماكينة غسيل كلى، بحضور دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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