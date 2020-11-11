وزيرالاعلام يشدد على محاربة الشائعات والأخبار الزائفة وتنقية الصحافة الإلكترونية

التقى وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح صباح الاربعاء بمكتبه، المكتب التنفيذي لجمعية الصحافة الإلكترونية .ورحب الوزير بجمعية الصحافة الإلكترونية، واشادبأهدافها و الدور الكبير الذي تلعبه في تطوير الصحافة الإلكترونية ووضع قواعد وضوابط لها. وشدد على محاربة الشائعات والأخبار الزائفة وتنقية الصحافة الإلكترونية خاصة انها ذات رسالة جادة ومهنية، كما تناول اللقاء دور الصحافة الإلكترونية في التنوير بأهداف الثورة Advertisements وكشف صالح عن قرب مناقشة قانون جديد للصحافة والمطبوعات يتبع للملكية الفكرية يتضمن تعديلات في قانون الصحافة الإلكترونية . وقال وفق ( سونا) ان الوزارة بصدد عمل خطة تدريبية تستوعب كل الكوادر الإعلامية وتأهيل العاملين بالمواقع الإلكترونية، بجانب تطوير مفهوم الصحافة الإلكترونية نسبة للتطور المتسارع الذي يشهده العالم في مجال المعلومات . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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