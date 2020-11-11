كباشي يُؤكِّد التزام السودان بانسحاب بعثة “يوناميد” نهاية العام الجاري

أكّد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، موقف السودان والتزامه التام بشأن انسحاب بعثة “يوناميد” بنهاية العام الجاري ودخول بعثة “يونيتامس” مشيراً وفق صحيفة السوداني إلى أن حفظ أمن وسلامة المواطن وممتلكاته هي مسؤولية حكومة السودان جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري الأربعاء، المبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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