البرهان يلتقي مبعوث الرئيس الإريتري

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمكتبه “الأربعاء” مبعوث الرئيس الإربتري، يماني قبراب ووزير الخارجية عثمان صالح. ونقل المبعوث لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحيات الرئيس الإريتري أسياس أفورقي وتطرّق اللقاء بحسب صحيفة السوداني إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، مؤكداً على أهمية العمل الأفريقي المشترك وتوحيد وجهات النظر في القضايا التي تهم المنطقة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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