الخرطوم تُخصِّص مخابز للمدارس

قرّرت ولاية الخرطوم، تخصيص مخابز مُحدّدة في كل محلية لرفد المدارس بالخُبز وأكّد الاجتماع الذي عُقد الأربعاء برئاسة والي الخرطوم أيمن خالد نمر، بدء العام الدراسي يوم 21 نوفمبر الجاري،

وأمّن الاجتماع وفق صحيفة السوداني على توفير الكتاب بالتدرُّج حسب الإمكانات المُتاحة، وحصر المتوفّر من الإجلاس المدرسي والعمل على سد النقص فيه، كما بحث الاجتماع ترتيبات المُواصلات وتوفير الوقود لوسائل النقل بالتنسيق مع وزارة الطاقة والتعدين لتحديد محطات لتزويد وسائل المُواصلات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)