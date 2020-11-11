مباحث ولاية الخرطوم تستعيد مسروقات قبل أن ينتبه أصحابها!

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم (فرعية كرري) من استعادت مسروقات قبل أن ينتبه اصحاب المسروقات لعمليةالسرقة وتتخذ اجراءات قانونية في مواجهة المتورطين

وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فان خلفية البلاغ تعود الي تكليف فريق ميداني من فرعية كرري ضمن قوة البرق الخاطف لرصد النشاط الإجرامي واتخاذ الإجراءات الوقائية منعا للجريمة وبمتابعة ميدانية لصيقة استطاع الفريق تحديد عدد من المشتبه بهم ورصد بحوزتهم عدد من المعروضات وبتضييق الخناق عليهم حاول بعضهم الهرب والتخلص من المعروضات

حينها وجه قائد الفريق بتطويقهم ومنعهم من الهرب والقبض عليهم واقتيادهم لدائرة الإختصاص واخضاعهم للتحري وارشد المتهمين علي مكان السرقة وعند وصول رجال المباحث واخطارهم اصحاب المسروقات بالوقائع تفاجأوا بالمعروضات والسرقة

وشكروا منسوبي الشرطة علي المجهود الكبير في منع ارتكاب الجريمة حيث تم الضبط لعدد135كرتونة سلوتيب وعدد2شاشة بلازما مقاس 32بوصة ومبلغ مالي وتم ضبط عربة بوكس وعدد 5دراجة نارية تستخدم في ارتكاب الجرائم وتقدر قيمة المضبوطات بخمسة مليار جنية

وتعهد مدير مباحث محلية كرري ببذل قوته اقصي جهد لكشف غموض كافة البلاغات والوصول للجناة وتقديمهم للعدالة

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)