الصحة تتيح فرص للتوظيف و التعاقد لنواب الإختصاصيين

شكلت وزارة الصحة الإتحادية لجنة لإكمال تمويل التدريب التخصصي وتكملة إجراءات إستيعاب النواب بتمثيل من وزارة المالية ومفوضية الإختيار للخدمة المدنية وتنسيقية النواب، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة الإتحادية لإستيعاب نواب الإختصاصين.

وخلصت اللجنة وفق ( سونا) إلى تخيير النواب بين وظائف تدريبية حسب الهيكل الوظيفى لوزارة الصحة الإتحادية، والتي تم حصرها في (2500) وظيفة متاحة، أو وفقاً لعقودات مؤقتة طبقاً للقرار الوزاري والخاص بإستيعاب المتبقي من إعداد نواب الإختصاصيين المقدر عددهم ب(7000) حسب المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية.

وتم التوافق مع التنسيقية العليا للنواب على صيغة مرضية للعلاقة التي تحكم طرفا التعاقد “وزارة الصحة الإتحادية والنائب” حسب الوصف الوظيفي للنائب ومسار التدريب بالتخصص و لوائح المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية ، وجاء ذلك في ظل عدم توفر وظائف كافية للعام الجارى (2020)م .

وثمنت وزارة الصحة الإتحادية في هذا الإطار الجهود المشتركة بينها والمجلس الطبي السوداني والمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية لإكمال مسار الطبيب وإدارجه ضمن الهياكل لوزارة الصحة الإتحادية والتوافق عليه مع الأجسام المعينة كإدارة الخدمة الوطنية ووزارة الدفاع.

ويمثل تعاقد النواب المشار إليه معالجة مؤقتة وصولاً لمسار الطبيب السوداني المعتمد والذي نؤكد أنه سيمثل الحل لكل مشاكل التدريب التخصصى بالسودان، وإلى حينها تباشر وزارة الصحة الإتحادية مع وزراة المالية ومجلس الوزراء القومي أمر تمويل هذه العقودات حتى إكتمال الوظائف ومسار الطبيب وعليه تنوه وزارة الصحة الإتحادية ببدء إجراءات التوظيف وتعاقد النواب إعتبار من اليوم الموافق الحادي عشر من نوفمبر الجاري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)