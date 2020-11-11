عاجل.. موسكو تعتزم إقامة مركز لوجستي للبحرية في السودان

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أفادت مسودة اتفاق نشرتها الحكومة الروسية اليوم الأربعاء، بأن موسكو تعتزم تأسيس مركز لوجستي للبحرية التابعة لها في السودان يستوعب ما يصل إلى 300 جندي وموظف.
وينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادرًا على استيعاب ما لا يزيد عن أربع سفن، بما في ذلك السفن المزودة بتجهيزات نووية.
وتتطلع موسكو إلى زيادة نفوذها في أفريقيا التي تتمتع بثروة معدنية كبيرة، ولديها أسواق مربحة محتملة للأسلحة روسية الصنع.
واستضافت السلطات الروسية في 2019 أول قمة بين روسيا وأفريقيا والتي عقدت في سوتشي.
والسبب وراء الاتفاقية، هو رغبة روسيا والسودان في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بينهما، حسبما يفيد الاتفاق الذي يعود تاريخه إلى السادس من تشرين الثاني نوفمبر، ويحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.
أما جيبوتي، التي تقع أبعد باتجاه الجنوب الشرقي وتتميز بموقع إستراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس، فتستضيف قواعد بحرية صينية وأمريكية وفرنسية في حين تستخدم قوات بحرية أخرى كثيرا موانئها.
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