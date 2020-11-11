عاجل.. مواطنون يقتحمون حقل “شارف” النفطي بالسودان ويوقفون الانتاج

توقف يوم الأربعاء إنتاج النفط بحقل شارف الذي تديره الحكومة السودانية بعد هجوم مواطنين ولجان مقاومة للحقل ومطالبتهم ب 40 % من إيرادات الحقل لصالح مناطقهم.

وسبق أن رفعت الحركات الاحتجاجية التي تقودها مكونات شبابية، مذكرة إلى وزارة الطاقة والتعدين، تطالب بالتنمية والخدمات والتوظيف لأبناء المنطقة ومعالجة مشكلة تردي الخدمات.

وبحسب مصدر في وزارة الطاقة قال لصحيفة أخبار الخليج 365 أن انتاج حقل شارف يبلغ نحو (2000) برميل في اليوم، وفي تصريحات سابقة أوضح وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان أن المؤشرات الايجابية يمكن أن تزيد انتاج حقل شارف من (1800) برميل في اليوم الي (7000) برميل في اليوم بعد توفير تمويل برنامج تطوير الانتاج ، داعياً رجال الاعمال الوطنين للاستثمار في قطاع النفط السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)