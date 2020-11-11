السلطات بالقضارف تتخذ كافة التدابير لمواجهة تدفق الاجئين الاثيوبين

اكدت السلطات الصحية بولاية القضارف اتخاذ كافة التدابير لمقابلة الاحتياجات الصحية العاجلة للاجئين الاثيوبين بالتعاون مع المنظمات الطوعية والهيئات الداعمة. واكدت د. اميرة القدال مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ان وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية قامت وفور دخول الاثيوبيين الفارين من القتال داخل اقليم التقراي للمناطق داخل ولاية القضارف بارسال وفد مقدمة محمل بالمعينات والمعونات الضرورية للمتاثرين بمنطقة القرية ثمانية ضمن قري المهجرين من قيام سدي اعالي عطبرة وسيتيت بمحلية الفشقة. واكدت د. اميرة القدال وفق (سونا) توفير الاحتياجات الاساسية للاثيوبيين من الماء الصالح للشرب بجانب الغذاء والماؤي بالتركيز علي كلورة المياه لتفادي الاصابة ونقل الامراض . كما اشارت لتوفير كافة الاحتياجات الطبية والغذائية للحوامل والاطفال دون سن الخامسة بمشاركة المنظمات والهيئات الداعمة في القطاع الصحي والاجتماعي . واضافت القدال ان وزارتها ستعمل علي تعزيز الصحة لتفادي الامراض المنقوله الخاصة بالمياه الكوليرا مشيرة الي ان زيارتها اليوم لمواقع الايواء ستكون تقيمية لمعرفة الاحتياجات الاخري ليتم توفيرها خلال الفترة القادمة. وتشير سونا الى ان اعداد الاثيوبيين شرق نهر سيتيت بدات في التزايد في انتظار العبور والاستقرار بالمناطق الامنة داخل ولاية القضارف. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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