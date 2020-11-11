عبدالقادر سالم رئيسا لاتحاد المهن الموسيقية بالتزكية

اختتمت أمس الجمعية العمومية لاتحاد المهن الموسيقية وسط حضور واهتمام كبير من الفنانين حيث تم اعلان فوز الدكتور عبدالقادر سالم برئاسة المجلس بالتزكية وحافظ غالبية اعضاء المجلس السابق علي مقاعدهم بعد أن حققوا أصواتا عالية تقدمهم نجم الدين الفاضل والتاج عبدالله وعمر احساس الذين حققوا اعلى الاصوات ،

ومن الوجوه الجديدة التي دخلت المجلس وفق صحيفة السوداني الفنان شكرالله عزالدين رغم تساويه فى الاصوات مع سيف الجامعة الى جانب اسماعيل عبدالقادر ووليد الجاك ومحمد سيف والفنان سيد عوض الذي حظي بتأييد كبير ،فيما وضعت الفنانة ندي القلعة والاستاذ جبريل فضل المولى كأحتياطي للمجلس بفارق ثلاثة اصوات عن سيف الجامعة وشكرالله ، وسادت الانتخابات اجواء طيبة وروح جميلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)