طالبة جامعية تشرع في الانتحار

شرعت طالبة جامعية في الانتحار بتناولها مادة سامة في إحدى المناطق التابعة لولاية النيل الأبيض وذلك بعد رؤيتها لحبيبها برفقة فتاة أخرى. وعقب سقوطها مغشياً عليها تم إسعافها للمستشفى حيث تم إجراء الاسعافات الأولية اللازمة لها وحجزت بالمستشفى لتلقي العلاج. وبحسب صحيفة الدار، باشرت الشرطة التحري حول الواقعة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 133 الشروع في الانتحار ومازالت الإجراءات مستمرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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