وزارة الطاقة: تراجع يومي لإنتاج النفط بمربع 6 وديون الصين على السودان موثقة ومعتمدة

قال وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، د. حامد سليمان حامد، إن إنتاج السودان من النفط انخفض إلى أقل من 60 ألف برميل يومياً.

وفي حوار أجرته صحيفة اليوم التالي في الخرطوم نشرته يوم الثلاثاء تحدث دكتور حامد حول الشركات الصينية وإستثماراتها في قطاع النفط في البلاد وقال (هنالك مراجعة لانتهاء أمد الشراكة وهذا مانتحدث عنه ولا نتحدث عن إنهاء للشراكة) .

وقال الوكيل تنتهي الإتفاقية مع الشركات الصينية في نهاية العام 2020، وأضاف (نحن سندخل في مناقشة مع الجانب الصيني وكل الخيارات مفتوحة يمكن أن ندخل في تمديد للاتفاقية وممكن ننهي الاتفاقية).

وحول سؤال “ألا تخشون من استخدام الصين لكرت المديونية؟” أجاب وكيل النفط (حتى الآن لم نستلم شيئا رسميا من دولة الصين، ملف الديون ملف موجود ولايوجد أي علاقة بين مراجعة أمد الاتفاقية وبين الديون، الديون موجودة وموثقة ومعتمدة فلا يوجد علاقة بين الملفين).

وبحسب ما نقلت أخبار الخليج 365 من حوار وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين، د. حامد سليمان حامد مع صحيفة اليوم التالي قال (لابد أن أشير أن مربع 6 واحد من أهم المربعات وبه احتياطي عالي جدا ونحن نرى أن مربع 6 تشغيله واستغلاله بالصورة المثلى هو واحد من ضمانات استمرار عمل المصفاة وهذا المربع الآن ليس مستغلا بصورة مثلى وإنتاجه ضعيف وفي تراجع يومي وينتج حاليا 22 ألف برميل وفي إمكانه أن ينتج في الحد الأدنى 28 ألف برميل).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)