جعفر السقيد: جهاز الأمن اعتقلني بإيعاز من علي عثمان

كشف فنان الطنبور جعفر السقيد تفاصيل مثيرة حول اعتقاله بإيعاز من علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية في عهد النظام المخلوع عمر البشير، بسبب أغنية (الرواسي) التي صاغ كلماتها ووضع ألحانها الشاعر حاتم حسن الدابي.

بالإضافة إلى اعتقال الإعلامي بابكر حنين، الأمين العام للمصنفات الأدبية والفنية وقتذاك، وتم التحقيق مع الثلاثي حول الأغنية التي انتقدت الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، في البلاد.

وبحسب صحيفة الدار، وجهت الأغنية رسالتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة وطالبته بتسليم دفة القيادة إلى غيره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)