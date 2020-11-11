كشف فنان الطنبور جعفر السقيد تفاصيل مثيرة حول اعتقاله بإيعاز من علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية في عهد النظام المخلوع عمر البشير، بسبب أغنية (الرواسي) التي صاغ كلماتها ووضع ألحانها الشاعر حاتم حسن الدابي.
بالإضافة إلى اعتقال الإعلامي بابكر حنين، الأمين العام للمصنفات الأدبية والفنية وقتذاك، وتم التحقيق مع الثلاثي حول الأغنية التي انتقدت الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، في البلاد.
وبحسب صحيفة الدار، وجهت الأغنية رسالتها إلى رئيس الجمهورية مباشرة وطالبته بتسليم دفة القيادة إلى غيره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر جعفر السقيد: جهاز الأمن اعتقلني بإيعاز من علي عثمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.