حادث مروري يؤدي لمصرع أجنبي بأم بدة

باشرت شرطة مرور أم درمان برئاسة العقيد تميم، كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال وفاة أحد السوريين نتيجة لحادث مروري، حيث تم تدوين بلاغ بالقسم، وبالأورنيك الجنائي تم نقل الجثة لمشرحة أم درمان بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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