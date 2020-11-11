صربي الهلال يبعد أربعة نجوم جُدد من الكشف الإفريقي

تفيد متابعات مصادر، أن المدير الفني للهلال الصربي زوران استقر على رفع ٢٥ لاعباً في الكشف الإفريقي وإبعاد خمسة لاعبين .. ووفقاً للمصادر، فإن كشف المبعدين ضم أربعة من اللاعبين الجدد وهم ياسر مزمل، مؤيد عابدين، آدم الدالي، محمد أحمد أرنق إلى جانب العائد من رحلة علاج سليم برشاوي.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن أزمة الخانات ووجود ٣١ لاعباً بكشف الهلال دفع لجنة التطبيع للتفكير في إبعاد ياسر مزمل عن كشوفات الهلال وتأخير اعتماده لاعباً للفريق إلى فترة التعاقدات التكميلية في شهر مارس المقبل عطفاً على الإصابة التي يعاني منها والتي تحتاج إلى علاج سيبعده عن الملاعب لقرابة الشهرين.

وتفاضل اللجنة بين استبعاد ياسر مزمل من كشوفات الفريق أو إعارة الوافد الجديد الآخر منير ودنوباوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)