زوجة تترك طفلها لوالده وتحمّله “المسؤولية”

صورة من أرشيف رويترز لممرضة ترضع رضيعا في مستشفى ببانكوك. استوقف منظر أب يحمل طفلاً رضيعاً بمحكمة جنايات بحري، وفي يده الأخرى عريضة طالباً الدخول لقاضي المحكمة، لشرح دعواه بمغادرة الأم للعاصمة، وتركها طفلها الوحيد لديه، حيث لم يكمل العام من عمره، وطلبت من والده أن يتحمل مسؤولية تربيته، وأنها لا تستطيع أن تتحمل أعباء معيشته، ليتم شرح الإجراءات للأب بالحضور في الصباح الباكر لتسجيل العريضة ومن ثم إدخالها للقاضي بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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