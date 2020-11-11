رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي ينعون رئيس الوزراء البحريني

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الأربعاء 11 نوفمبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
نعي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء البحريني الذي إنتقل إلى جوار ربه اليوم بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.
ومجلس السيادة إذ ينعيه إنما ينعي للأمتين العربية والإسلامية رجلاً وقائداً بارزا وهب حياته لخدمة ونهضة بلاده والدفاع عن قضايا الأمة بصدق وإخلاص.
ولقد أسهم الفقيد في تعزيز وتوطيد العلاقات التاريخية والأخوية بين السودان ومملكة البحرين الشقيقة ، فضلاً عن مواقفه الداعمة للسودان في كافة المحافل الإقليمية والدولية.
سائلين الله عز وجل أن يتقبله قبولاً حسناً ويسكنه فسيح جناته ويلهم قيادة وشعب مملكة البحرين الصبر والسلوان وحسن العزاء
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