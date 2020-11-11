عاجل.. لجنة التحقيق في المفقودين تعلن العثور على مقابر جماعية

الأربعاء 11 نوفمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص المفقودين التي شكلها النائب العام في تعميم صحفي أنها تمكنت من العثور على مقابر جماعية لمفقودين، ورجحت اللجنة أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.



وفيما يلي نص التعميم:

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية السودان النيابة العامة لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص ١١ نوفمبر ٢٠٢٠م

تعميم صحفي

بعد جهد استمر لعدة أشهر تمكنت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص (المفقودين) التي شكلها معالي النائب العام بموجب القرار رقم (٩/ ٢٠١٩) بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠١٩م للتحقيق حول الاختفاء والفقدان القسري للأشخاص عبر فريق مهني برئاسة الطيب أحمد محمد العباس، ووفقاً للبينات التي توافرت لديها تمكنت اللجنة من العثور على مقابر جماعية تشير البينات إلى أنه من الراجح أنها تحوي جثامين لمفقودين تم قتلهم ودفنهم فيها بصورة تتنافى مع الكرامة الإنسانية.

ستقوم لجنة التحقيق بالقيام بكل مايلزم لاستكمال إجراءات النبش وإعادة التشريح بعد أن تم تحريز الموقع ووضع الحراسة اللازمة عليه لمنع الاقتراب من المنطقة لحين اكتمال الإجراءات، وتوجيه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة.

قامت اللجنة بزيارة ومراجعة كل المشارح والتحري والتحقيق مع إداراتها وتباشر اللجنة أعمالها وفقاً لضوابط الضبط العدلي التي أصدرها النائب العام بما يستلزمه ذلك من الحصول على البصمة الوراثية (DNA) ومعرفة سبب الوفاة والأسباب التي أدت إلى عمليات الدفن الجماعي.

تؤكد لجنة التحقيق بالنيابة استمرار تحقيقاتها حول واقعة اختفاء وفقدان الأشخاص قسرياً منذ أحداث ثورة ديسمبر _أبريل بكل شفافية لتمليك الحقائق للشعب السوداني تأسيساً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، كما تناشد الأجهزة وأسر المفقودين كافة تعاونهم مع اللجنة لاستكمال تحرياتها.