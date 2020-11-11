تدشين تقاوي الأرز الهوائي بالنيل الأبيض

أكد والي النيل الأبيض إسماعيل وراق دعم وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية للتوسع في زراعة الأرز وتشجيع التنوع المحصولي بالولاية، وقال في تدشين عملية حصاد تقاوي الأرز الهوائي بكوستي التي تنفذها وزارة الإنتاج والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا وهيئة البحوث الزراعية، إن الولاية رائدة في إنتاج العديد من المحاصيل الغذائية والاقتصادية وجاذبة للاستثمار الأجنبي والوطني.

ووجه بالاستفادة من الإمكانات الزراعية والميزات النسبية للارتقاء بالقطاع الزراعي بالولاية.

وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية السمحة أحمد بحسب صحيفة السوداني، سعي الوزارة لإدخال محصول الأرز في الدورة الزراعية وتجميع منتجي الأرز التقليدي في جمعيات زراعية لتسهيل تقديم الخدمات الزراعية ورفع مقدرات المزارعين وأشارت لإمكانية إنتاج محصول الأرز في المجالين المغمور والهوائي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)