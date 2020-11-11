طرح سلع استهلاكية بأسعار مناسبة بـ(صنع في السودان)

تنطلق فعاليات معرض “صنع في السودان” في دورته العاشرة، نهاية نوفمبر الجاري، بتنظيم وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف الصناعية والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة. وقال مدير المعارض والمؤتمرات بالأسواق الحرة، عبد الوهاب محمد علي، في تصريح صحافي أمس بحسب صحيفة السوداني، إن معرض صنع في السودان يهدف للتعريف بالصناعات الوطنية وإبراز قدرات البلاد الصناعية، وتوفير سلع استهلاكية للمواطنين (بأسعار مناسبة) مراعاة للأوضاع الاقتصادية التي تواجه المواطن. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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