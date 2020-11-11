الأهلي شندي ينهي أزمة الصربي و”الفيفا” يوافق على فتح السيستم

انتهت أزمة نادي الأهلي شندي المتعلقه بحرمان الفريق من التسجيلات الحالية، وهي العقوبة التي كانت قد وقعت على النادي في وقت سابق، بسبب مستحقات مدربه الصربي الأسبق خليلوفتش، حيث تم دفع مستحقات المدرب، وأيضاً دفع الغرامة الموقعة على النادي من قبل الفيفا.
وتسلم النادي أمس الثلاثاء بحسب صحيفة الصيحة، رد الفيفا وموافقته على رفع العقوبة الموقعة على النادي وفتح السيستم الخاص به ليتمكن من التعاقد مع لاعبين جدد قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية بعد أن فقد الفريق قرابة عشرة لاعبين من أعمدته الأساسية في الفترة الماضية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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