ياسر عرمان: لا خلافات داخل الثورية بشأن المناصب

قال نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، إن ما أشيع في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خلافات داخل الجبهة الثورية بشأن المناصب لا أساس له من الصحة.

وأكد عرمان أن مسألة المناصب لم تناقش حتى يتم الخلاف عليها، مشيراً إلى أنها ستناقش حينما يأتي رؤساء الجبهة الثورية.

وأكد عرمان بحسب (سونا)، إمكانية حل أي خلاف بإرادة موحدة من الجميع، مستدركاً: “إن حدث الخلاف فهو أمر عادي في تلك القضايا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)