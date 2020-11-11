القبض على صاحب مطبعة شهيرة يقوم بطباعة بطاقات مزورة

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2014-10-17 09:31:41Z | | Lÿÿÿÿ ألقت السلطات المختصة القبض على صاحب مطبعة شهيرة يقوم بطباعة بطاقات تتبع لإحدى الحركات المسلحة دون أوراق قانونية. وذلك بعد أن وردت معلومة لدى الجهات المختصة تفيد بأن صاحب المطبعة يقوم بأعمال منافية للقانون، كما أن الجهة التي يتم طبع البطاقات باسمها نفت وجود أي علاقة تربطها بتلك البطاقات وأنها عملية احتيال باسمهم بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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