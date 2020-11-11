نداء الشمال واللجنة العليا للمحاميد يطالبان بإطلاق سراح موسى هلال

اتفق نداء الشمال وتحالف الولايات واللجنة التنسيقية العليا للمحاميد على عدالة قضية قبيلة المحاميد مستنكرين الظلم الذي حاق بهم منذ العام ٢٠١٧ وحتى الوقت الراهن والمتمثل في القتل والاختطاف والاحتجاز غير المشروع وطالبوا بالحرية الكاملة لزعيم المحاميد الشيخ موسى هلال أو تقديمه لمحاكمة مدنية عاجلة.

ووصف نائب رئيس نداء الشمال وتحالف الولايات بشرى الصايم اتفاق جوبا بأنه اتفاق إقصائي وناقص ولا يحقق السلام، وأشار بحسب صحيفة الجريدة، إلى أنهم اتفقوا مع اللجنة التنسيقية العليا للمحاميد على العمل على رتق النسيج الاجتماعي بدارفور وحل النزاعات القبلية القائمة ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)